NBA: Golden State meldet sich zurück

Titelverteidiger Golden State Warriors hat sich in der ersten Runde der NBA-Play-offs zurückgemeldet und das dritte Spiel gegen die Sacramento Kings gewonnen. Das Team um Superstar Stephen Curry setzte sich in der eigenen Arena 114:97 durch und verkürzte in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Curry avancierte mit 36 Punkten dabei zum entscheidenden Mann.