Gravenberch? Van der Vaart sieht Bayern-Star "besser als Bellingham" „Gravenberch besser als Bellingham“

Klopp lockt Bayern-Profi

SPORT1

Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart sieht Ryan Gravenberchs Zukunft beim FC Bayern gefährdet. Der Niederländer schwärmt von seinem Landsmann - und zieht einen bemerkenswerten Vergleich zu BVB-Juwel Jude Bellingham.

Oranje-Ikone Rafael van der Vaart hat sich im niederländischen Fernsehen voller Lobes über Ryan Gravenberch geäußert - und seinem beim FC Bayern wenig berücksichtigten Landmann demonstrativ den Rücken gestärkt.

Wie der Ex-HSV-Star als Experte beim TV-Sender Ziggo Sport erklärte, sehe er den Niederländer gar besser als Borussia Dortmunds Shootingstar Jude Bellingham.

„Der große Unterschied ist: Bellingham ist bei einem Verein eine Kategorie niedriger und er spielt immer. Ich glaube, dass Gravenberch besser ist. In allem. Besonders physisch“, sagte van der Vaart - und fügte an, dass er Gravenberchs Karriere in Gefahr sehe, sollte der bei den FC Bayern bleiben.

„Wisst Ihr, was das Wichtigste ist, wenn man zu einem neuen Verein kommt? Die ersten zwei Wochen. Man muss in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel beweisen, dass man den Transfer wert war“, so van der Vaart weiter.

„Es wäre gut, wenn Gravenberch sich zu Ajax ausleihen lässt. Er muss einfach wieder Fußball spielen“, meinte der 40-Jährige.

Seit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2022 kommt Gravenberch nach wie vor nicht richtig in Fahrt. Auch unter Neu-Trainer Thomas Tuchel muss sich der mit der die Rolle des Reservisten hinaus, sammelte unter ihm zwei Kurzeinsätze. Insgesamt absolvierte er in der laufenden Saison 27 Partien und steuerte dabei ein Tor und einen Assist bei.

Nach SPORT1-Informationen ist der 20-Jährige offen für einen Wechsel im Sommer. So sollen schon mehrere Klubs Interesse an dem niederländischen Nationalspieler hinterlegt und Kontakt zur Gravenberch-Seite gesucht haben – am konkretesten bisher der FC Liverpool.

Rafael van der Vaart schwärmt von Ryan Gravenberch

