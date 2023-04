Hamann hält Hoeneß-Comeback für denkbar

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann hält ein Comeback von Uli Hoeneß bei seinem Ex-Verein Bayern München für durchaus denkbar. "Ich will nicht spekulieren, aber ich halte nichts für ausgeschlossen. Auch nicht, dass Uli Hoeneß sagt, er kommt zurück und macht es, wenn auch vielleicht nur übergangsweise", schrieb Hamann in seiner Kolumne bei Skysport.de.

Der 71-Jährige halte aber nach wie vor viele Hebel an der Säbener Straße in der Hand. "Vieles hängt davon ab, was Uli Hoeneß denkt", sagte Hamann: "Ich denke, es wird so kommen, wie Uli es will."