Leichtathletik, European Athletics: Kessing will erneut ins Council

Von dieser Auszeichnung will Alica Schmidt nichts wissen

Jürgen Kessing kandidiert am Wochenende erneut für einen Sitz im Council des europäischen Dachverbandes European Athletics.

Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), kandidiert am Wochenende erneut für einen Sitz im Council des europäischen Dachverbandes European Athletics (EA).

Die Wahl findet beim EA-Kongress in Belgrad statt. EA-Präsident Dobromir Karamarinow (Bulgarien) sowie der bisherige Vizepräsident aus Tschechien, Libor Varhanik, bewerben sich um das Präsidentenamt.

Voraussetzung dafür sei, „dass wir in den entscheidenden Gremien vertreten sind. Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist in vielerlei Hinsicht Vorreiter für zukunftsweisende Entwicklungen, sei es Digitalisierung, Good Governance oder Professionalisierung. Ich bin überzeugt, dass ich mit diesem Know-How und dieser Erfahrung auch Entscheidungsprozesse im EA-Council zielführend vorantreiben kann“, so Kessing.