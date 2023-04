Frauen-Rekordspiel beim 1. FC Köln: Bender-Rummler erwartet "riesige Party"

„Wenn wir ins letzte Drittel kommen, haben wir eine riesige Party im RheinEnergie-Stadion“, sagte die 40-Jährige dem SID vor der Partie am Sonntag (13.00 Uhr/ MagentaSport ). Für die Begegnung seien bereits 32.500 Tickets verkauft.

"So ein Fußballspiel gab es noch nie in Deutschland", sagte Bender-Rummler: "Vielleicht schaffen wir sogar die 40.000." Sie erwartet bei dem Duell zwischen dem Abstiegskandidaten und dem Tabellendritten aus Frankfurt eine "ganz andere Atmosphäre als in unserem normalen Wohnzimmer". Normalerweise tragen die Kölnerinnen ihre Heimspiele vor maximal rund 5400 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion aus.