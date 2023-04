Bundesliga: Sport-Club Freiburg – FC Schalke 04 (Sonntag, 15:30 Uhr)

Dem FC Schalke 04 steht beim Sport-Club Freiburg eine schwere Aufgabe bevor. Der SC gewann das letzte Spiel gegen den SV Werder Bremen mit 2:1 und nimmt mit 50 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Am letzten Freitag holte S04 drei Punkte gegen Hertha BSC (5:2). Das Hinspiel hatte Freiburg bei Schalke mit 2:0 für sich entschieden.

Auf fremden Plätzen läuft es für den FC Schalke 04 bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere acht Zähler. Die Elf von Trainer Thomas Reis belegt mit 24 Punkten den 17. Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 26 Treffer markierte S04 – kein Team der Bundesliga ist schlechter. Fünf Siege und neun Remis stehen 14 Pleiten in der Bilanz von Schalke gegenüber. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der FC Schalke 04 nur einen Sieg zustande.