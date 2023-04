3. Liga: FSV Zwickau – Rot-Weiss Essen (Sonntag, 14:00 Uhr)

Zwickau will im Spiel gegen Essen nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Der FSV Zwickau musste sich am letzten Spieltag gegen den Sport-Club Freiburg II mit 0:4 geschlagen geben. Am vergangenen Sonntag ging Rot-Weiss Essen leer aus – 0:3 gegen den SV Waldhof Mannheim. Das Hinspiel zwischen Essen und Zwickau endete 1:1.