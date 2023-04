Uralt-Rekord geknackt! Martin Harnik mischt die Oberliga auf

Martin Harnik hat in der Oberliga einen 41 Jahre alten Rekord geknackt.

Der langjährige Bundesliga-Spieler erzielte für die TuS Dassendorf am Dienstag seine Saisontreffer 41, 42 und 43. Mit seinem Dreierpack beim 5:2-Erfolg gegen den SC Victoria schob er sich an Rekordtorschütze Peter Hartwig vorbei, der in der Saison 1981/82 einst 41 Tore bejubelt hatte.