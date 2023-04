Europa League: Bayer Leverkusen zieht nach überzeugendem Sieg ins Halbfinale ein

Bayer Leverkusen zieht nach 21 Jahren und einem überzeugendem Sieg in Anderlecht wieder in ein europäische Halbfinale ein. Der Traum vom Europa-League-Titel lebt.

Nach 21 Jahren steht Bayer Leverkusen auf internationaler Bühne wieder in einem Halbfinale!

Die Werkself bezwang Union Saint-Gilloise in Anderlecht auf überzeugende Art und Weise mit 4:1 und trifft im Semifinale nun entweder auf Feyenoord Rotterdam oder den AS Rom, die aktuell in die Verlängerung müssen.