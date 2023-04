DEB-Team gelingt erster Sieg unter Neu-Bundestrainer Kreis

Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Auftakt der WM-Vorbereitung gegen Tschechien gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im dritten Spiel unter der Leitung von Kreis gegen Österreich in Deggendorf mit 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Für das deutsche Team, das zum Start der zweiten Phase der Vorbereitung unter anderem wieder auf Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) und Schweiz-Legionär Dominik Kahun setzen konnte, stellten am Donnerstag Dominik Bokk (2.) und Parker Tuomie (6.) früh die Weichen auf Sieg.

Bereits am Samstag (17.00 Uhr) trifft die Nationalmannschaft in Landshut erneut auf Österreich. Die WM beginnt am 12. Mai im finnischen Tampere gegen Schweden.