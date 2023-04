Anzeige

Ringen: Paruszewski gewinnt EM-Bronze Ringen: Paruszewski gewinnt EM-Bronze

Sandra Paruszewski (l.) holt EM-Bronze © IMAGO/Marko Prpic/IMAGO/Marko Prpic/SID/IMAGO/Marko Prpic/PIXSELL

SID

Freistilringerin Sandra Paruszewski hat am dritten Tag der Europameisterschaften in Zagreb die zweite Medaille für den Deutschen Ringer-Bund gewonnen.

Freistilringerin Sandra Paruszewski hat am dritten Tag der Europameisterschaften in Zagreb die zweite Medaille für den Deutschen Ringer-Bund gewonnen. In der Klasse bis 59 kg gewann die 29-Jährige, die schon im Vorjahr EM-Dritte geworden war, am Donnerstag das kleine Finale gegen Alyona Kolesnik aus Aserbaidschan 3:1.

Tags zuvor hatte Paruszewski ihr Viertelfinale gegen Julija Tkach verloren. Da die Ukrainerin aber den Finaleinzug schaffte und zudem nur eine kleine Teilnehmerzahl am Start war, ging es für sie direkt in den Kampf um Bronze. Horst Lehr (bis 57 kg) hatte am Dienstag mit Bronze die erste deutsche Medaille geholt.

Anzeige

Annika Wendle (bis 55 kg) vergab die Chance auf einen weiteren Podestplatz. Sie unterlag nach zwei Schultersiegen und einer Halbfinal-Niederlage im Kampf um Edelmetall der Französin Tatiana Debien 4:6.

Anastasia Blayvas (bis 53 kg), Elena Brugger (bis 57 kg), Luisa Niemesch (62 kg) und Lilly Schneider (bis 72 kg) schieden jeweils im Viertelfinale aus. Während das Trio Blayvas, Brugger und Niemesch über die Hoffnungsrunde am Freitag noch Bronze gewinnen kann, ist Schneider bereits raus.