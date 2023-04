Ski Alpin: Die Nächsten, bitte! Rücktrittswelle reißt nicht ab - nächster Rückschlag für Frankreich

Wenige Wochen nach dem Ende der alpinen Ski-Saison reiht sich ein Rücktritt an den anderen. Nun haben auch die Britin Alex Tilley und die Französin Kenza Lacheb ihr Karriereende bekannt gegeben.

Tilley war fast zehn Jahre lang Teil des Weltcups . Die 29-Jährige hat in Zukunft allerdings andere Pläne. „Die Zeit ist gekommen, meiner Zeit als Skirennfahrerin auf Wiedersehen zu sagen und die neuen Herausforderungen und Abenteuer, die das Leben zu bieten hat, willkommen zu heißen“, schrieb sie auf Instagram.

Ski Alpin: Nächster Rückschlag für Frankreich

Der ganz große Erfolg gelang der Slalomspezialistin in ihrer Laufbahn nicht, dennoch stehen immerhin sieben Platzierungen in den Top 20 zu Buche. Sie hoffe, dem Skirennsport in irgendeiner Form erhalten zu bleiben, sagte Tilley.