Gasleck sorgt für Chaos - Leverkusen-Spiel nicht in Gefahr

Die Evakuierung eines Wohnblocks in Anderlecht wegen eines Gaslecks hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen zu einem Verkehrschaos in Brüssel geführt. Die Fanbetreuung von Bayer rief alle mitgereisten Fans dazu auf, direkt zum Stadion anzureisen, um rechtzeitig zum Anpfiff (21.00 Uhr/RTL) vor Ort zu sein.