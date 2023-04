Darts-Ikone Raymond van Barneveld in Madhouse: "Habe von Null angefangen"

Raymond van Barneveld ist nach seinem Comeback wieder voll auf der Tour angekommen. In Madhouse erzählt er, warum er zurückgekommen ist - und was er über die deutschen Spieler denkt.

Als einen Grund dafür führt er naturgemäß auch das Alter an. „Die Konzentration ist nicht mehr so wie früher.“ Dennoch tue er alles dafür, sein großes Ziel möglichst schnell zu erreichen: die Rückkehr in die Top 16 der Order of Merit.