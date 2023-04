IOC-Chef Bach trifft Italiens Regierungschefin Meloni

Thomas Bach hat die italienische Premierministerin Meloni getroffen und sein Vertrauen in die Organisation der Olympischen Winterspiele 2026 betont.

Bei seinem Besuch in Rom bezeichnete Bach die Regierungschefin, die er bereits nach ihrem Wahlsieg im vergangenen Herbst getroffen hatte, als „große Befürworterin“ der Spiele in Italien.

Das Land sowie "die an den Olympischen Winterspielen beteiligten norditalienischen Regionen haben so viel Erfahrung mit der Organisation von Spitzen-Wintersportveranstaltungen, dass ich denke, unser Vertrauen ist gerechtfertigt", sagte Bach: "Wir bewundern die großen Anstrengungen der Behörden auf allen Ebenen. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Winterspiele angeht."