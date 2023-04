20 Roma-Fans vor Feyenoord-Spiel in Gewahrsam

Ticket-Verbot für Roma-Fans in Rotterdam © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Die italienische Polizei hat vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen AS Rom und Feyenoord Rotterdam 20 Roma-Fans in Gewahrsam genommen.

Die italienische Polizei hat vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen AS Rom und Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend 20 Roma-Fans in Gewahrsam genommen. Im Fahrzeug eines Mannes waren Knüppel, Schläger und Hammer gefunden worden. Die Polizei verhinderte zudem einen Angriff von Rom-Hooligans auf Feyenoord-Fans, die trotz eines Ticket-Verbots im Stadtzentrum unterwegs waren.