Bochum: Passlack kommt ablösefrei aus Dortmund

Fußball-Bundesligist VfL Bochum verstärkt sich zur kommenden Saison mit Felix Passlack. Der 24-Jährige kommt ablösefrei von Borussia Dortmund und erhält einen Vertrag bis Sommer 2025. Das teilte der VfL am Donnerstag mit.

Passlack, der beim BVB bislang zu 33 Bundesliga-Einsätzen gekommen ist, freut sich auf die neue Aufgabe in Bochum: "Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war ? möglichst in der Bundesliga."