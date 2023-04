Tennis: Krachendes Aus - Zverev scheitert beim ATP-Turnier in München wie im Vorjahr schon zum Auftakt

Krachendes Aus wie im Vorjahr: Geburtstagkind Alexander Zverev scheitert beim ATP-Turnier in München erneut in seinem Auftaktmatch.

Geburtstagkind Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München wie im Vorjahr in seinem Auftaktmatch gescheitert.

Der seit Donnerstag 26 Jahre alte Hamburger unterlag bei Temperaturen um acht Grad dem Australier Christopher O‘Connell im Achtelfinale 6:7 (2:7), 4:6. Damit ist kein Deutscher mehr in der Einzelkonkurrenz vertreten.

Die Kälte setzt Zverev zu

Am Tag nach dem Dauerregen in München waren die äußeren Bedingungen für Zverev alles andere als günstig. „Wenn es kalt ist, ist das nicht gut für mein Spiel“, hatte er vor seinem Auftaktmatch betont und zugleich darauf hingewiesen: „Wenn es warm war, habe ich das Turnier auch schon zweimal gewonnen.“ Das war 2017 und 2018. Seitdem war er in München zwei Mal im Viertelfinale gescheitert - nun war wie Vorjahr gegen den späteren Turniersieger Holger Rune erneut das erste zugleich das letzte Match.