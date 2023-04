Glasner will seinen Dortmund-Fluch beenden

Glasner will seine Bilanz gegen Dortmund aufhübschen © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will unbedingt seine miserable Ausbeute gegen Borussia Dortmund aufhübschen. "Mit meiner persönlichen Bilanz ist es kein Wunschgegner. Aber es wird Zeit, die mal zu verbessern", sagte der 48-Jährige mit schelmischem Grinsen. Der Österreicher kassierte mit seinen Teams bislang in sieben Duellen mit dem BVB sieben Niederlagen.