5 Spiele purer Wahnsinn! Unicorns of Love SE im Halbfinale der EMEA Masters! Deutscher Meister furios im Halbfinale!

Die Unicorns of Love SE stehen im Halbfinale des Europapokals! © Unicorns of Love via Twitter

Robin Ahlert

Am gestrigen Abend spielten die Unicorns of Love Sexy Edition ihre Viertelfinal-Partie bei den EMEA Masters. Wer dachte, dass das Spiel ähnlich laufen würde wie bei den deutschen Kollegen von SK Gaming Prime, hatte sich geirrt.

Fans von SK Gaming Prime konnten sich vergangenen Dienstag einen gemütlichen, entspannten Abend machen. Mit einem glatten 3:0 besiegte das Academy-Team des LEC-Vertreters den italienischen Meister Macko Esports und machte damit den Einzug ins Halbfinale der EMEA Masters klar.

Am gestrigen Abend war nun der zweite deutsche Vertreter der heimischen Prime League an der Reihe: Die Unicorns of Love Sexy Edition trafen auf die Movistar Riders. Die Rollen waren vorab relativ klar verteilt. Während der deutsche Spring-Split-Sieger die Gruppenphase dominant mit 5:1 auf dem ersten Platz abgeschlossen hatte, war der spanische LFL-Vertreter nicht über eine Bilanz von 3:3 hinausgekommen.

Doch in der K.o.-Phase scheinen Turniere immer ihre eigenen Regeln zu haben.

UOL geht über die volle Distanz

Schon das erste Spiel der Best-of-Five-Serie sollte einen Vorgeschmack auf das liefern, was noch kommen sollte.

Eigentlich dominierten die Movistar Riders die Partie von Anfang an und sahen mehr oder weniger das komplette Spiel über wie der klare Sieger aus. Sogar der Nexus der Einhörner lag schon offen. Doch ein absolut wilder Teamfight auf der Mid-Lane, den die Unicorns im 3vs5 tatsächlich für sich entscheiden konnten, führte am Ende tatsächlich doch dazu, dass der deutsche Meister das Spiel gewinnen konnte.

Mit diesem Momentum im Rücken war es für UOL ein leichtes, die merklich verunsicherten Movistar Riders im zweiten Spiel deutlich in ihre Schranken zu weisen. Mit dem 2:0 stellte man sich damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf den Matchpoint. Nicht wenige dachten, dass die Serie damit bereits entschieden war.

Aber man sollte nie das Herz eines Champions unterschätzen. Die Movistar Riders - ihres Zeichens spanischer Meister - kamen zurück. Und wie. Spiel 3 war ein weiterer Stomp. Nur mit einem anderen Gewinner als in der vorherigen Partie. 23:6 Kills für MRS in gerade einmal knapp 25 Minuten sprachen eine deutliche Sprache. Einmal in Fahrt gekommen, wurde auch das vierte Match zu einer eindeutigen Angelegenheit für die Spanier.

Damit musste Spiel 5 die Entscheidung bringen.

Dort angekommen, folgte die wohl ausgeglichenste Partie der Serie. Bis in die 36. Minute des Matches konnte sich kein Team einen wirklichen Vorteil erspielen. Die Gold-Differenz blieb bis zuletzt marginal. Die Entscheidung brachte ein Teamfight in der Basis des spanischen Meisters, den die Einhörner mit 3:0 für sich entscheiden konnten und den sowieso schon angeschlagenen Nexus der Movistar Riders endgültig zerstörten.

