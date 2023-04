ATP-Turnier in München: Hanfmann und Otte im Achtelfinale gescheitert

Beim ATP-Turnier in München verabschieden sich Yannick Hanfmann und Oscar Otte.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in München beinahe erwartungsgemäß im Achtelfinale gescheitert. Der 31 Jahre alte Karlsruher unterlag dem an Nummer eins gesetzten Titelverteidiger und Weltranglistensiebten Holger Rune aus Dänemark 3:6, 4:6. Hanfmann hielt gegen den großen Turnierfavoriten phasenweise gut mit, konnte in den entscheidenden Phasen des 1:24 Stunden dauernden Duells aber seine wenigen Chancen nicht nutzen.