Nadals Sorgen halten an: Absage auch für Madrid

Die Sorgen von Tennis-Topstar Rafael Nadal mit Blick auf seine angepeilte Titelverteidigung bei den French Open nehmen weiter zu. Der 36 Jahre alte Spanier sagte aufgrund anhaltender Probleme mit einem Hüftbeuger nun auch seine Teilnahme am Mastersturnier in Madrid ab, das am 26. April beginnt. Nadal hat seit den Australian Open nicht mehr gespielt.