Champions League: Bonn spielt in Malaga um den Titel

Die Telekom Baskets Bonn spielen in Spanien um den Champions-League-Titel.

Die Telekom Baskets Bonn spielen in Spanien um den Champions-League-Titel. Unicaja Malaga wurde als Gastgeber für das Final Four (12. bis 14. Mai) ausgewählt, das gab die Basketball Champions League am Donnerstag bekannt. Gespielt wird im Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena.