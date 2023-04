LIV Golf erwägt Gründung einer Frauen-Tour

Anzeige

Die Saudi-Tour LIV Golf gilt als umstritten © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MIKE EHRMANN

Die umstrittene Saudi-Tour LIV Golf erwägt auch die Gründung einer Serie für Frauen.

Die umstrittene Saudi-Tour LIV Golf erwägt auch die Gründung einer Serie für Frauen. „Das ist eine Diskussion, die wir intern regelmäßig führen“, sagte Geschäftsführer Greg Norman am Donnerstag am Rande des Männer-Turniers im australischen Adelaide. Laut eigenen Angaben habe er sich bereits mit amerikanischen und europäischen Spielerinnen ausgetauscht, die an einer Teilnahme interessiert seien.

"Sie lieben das, was unser Produkt präsentiert. Sie fragen immer wieder: 'Wie können wir uns beteiligen? Wir würden gerne eine LIV-Frauenserie sehen'", sagte Norman, der mit LIV Golf im Vorjahr zahlreiche Golfer von der PGA Tour sowie der DP World Tour mit lukrativen Verträgen gelockt hatte. Die Serie steht jedoch aufgrund des Einflusses von Saudi-Arabien und der Menschenrechtslage in dem Golfstaat in der Kritik.

