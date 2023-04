Schmidt wütet über VAR: "Macht im Fußball keinen Sinn"

Nach dem 0:2 im Hinspiel stand der portugiesische Rekordmeister im San Siro mit dem Rücken zur Wand, in der 55. Minute war Benfica beim Stand von 1:1 nach einem Foul an Fredrik Aursnes ein klarer Foulelfmeter verwehrt geblieben. "Ich weiß nicht, warum er (Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande, d. Red.) es nicht mit dem VAR überprüft hat. Ich dachte, das ist eigentlich der Grund für den VAR", so Schmidt, der mit seinem Team den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Königsklasse verpasste.

Das Viertelfinal-Duell mit den Mailändern hätten die Portugiesen daher nicht am Mittwoch abgeschenkt: „Wir haben in einem internationalen Wettbewerb fantastischen Fußball gespielt und in 14 Spielen nur einmal verloren“, sagte Schmidt in Bezug auf die 0:2-Niederlage im Hinspiel: „Leider war das ein sehr wichtiges Spiel.“