Dreimal ohne Halbfinal-Teilnahme: Bayern historisch schwach

Nach dem Aus in der Champions League ist klar: Die Münchner erleben in den Pokal-Wettbewerben eine historische Durststrecke.

Erst das Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal, jetzt die Pleite in der Runde der letzten Acht in der Champions League: Der FC Bayern erlebt in den Pokal-Wettbewerben eine historische Durststrecke. Dass die Vorschlussrunden national wie international in drei aufeinanderfolgenden Jahren ohne den deutschen Fußball-Rekordmeister stattfinden, gab es in dessen Bundesliga-Historie (seit 1965) nur zweimal zuvor.