Tuchel trauert Chancen nach: „Wir hatten sie am Haken“

"Wir hatten sie am Haken, wir hatten genügend Gelegenheiten" sagte Tuchel nach dem 1:1 (0:0) im Rückspiel gegen Manchester City. "Aber wenn du die schlagen willst, musst du auch mal Spielglück haben - und du musst die hundertprozentigen Chancen machen auf einem solchen Niveau."

Nach dem 0:3 im Hinspiel gelang Joshua Kimmich in München nach dem Tor von Erling Haaland (57.) der einzige Treffer durch einen Handelfmeter (83.). "Es ist realistisch gewesen, dass wir drei Tore schießen, wenn man die Chancen sieht", sagte der Kapitän, "aber dann muss man die Tore auch machen."

Tuchel, der in der 86. Minute wegen wiederholten Reklamierens vom schwachen französischen Schiedsrichter Clement Turpin auf die Tribüne geschickt wurde, wollte "keinen Klassenunterschied" zu City erkannt haben, "auch wenn es vom Ergebnis her" so aussehe.