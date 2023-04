3. Liga: VfB Oldenburg – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Wer VfB Oldenburg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 69 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In der Verteidigung der Mannschaft von Trainer Fuat Kilic stimmt es ganz und gar nicht: 58 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Bislang fuhr das Heimteam sieben Siege, sechs Remis sowie 18 Niederlagen ein.