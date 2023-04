Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den 1. FC Köln. Die TSG kam zuletzt gegen den FC Bayern München zu einem 1:1-Unentschieden. Das letzte Ligaspiel endete für den FC mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den 1. FSV Mainz 05. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen Köln und Hoffenheim ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.

Auf des Gegners Platz hat der 1. FC Köln noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwölf Zählern unterstreicht. Am liebsten teilt das Team von Trainer Steffen Baumgart die Punkte. Da man aber auch zehnmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der Gast in den vergangenen fünf Spielen.