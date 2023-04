Champions League: "Note 6" - Tuchel sieht Rot und wütet gegen Schiedsrichter Turpin

Der FC Bayern scheitert in der Champions League an Manchester City. Thomas Tuchel kann seine Emotionen nicht mehr zügeln - und ledert gegen den Schiedsrichter.

Der FC Bayern ist in der Champions League an Manchester City gescheitert . Thomas Tuchel zeigte sich nach der Begegnung zunächst zufrieden über die Leistung seiner eigenen Mannschaft - und lässt anschließend vor laufender Kamera seinen Frust raus. Hauptempfänger seiner Kritik: Schiedsrichter Clément Turpin!

Tuchel wütet: „Zwei konnten das Niveau nicht halten...“

„Zwei konnten das Niveau nicht halten, das waren der Platz und der Schiedsrichter. Das geht nicht. Von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung ab“, polterte er und verwies so auch auf das fehlende Spielglück. „Wir kommen hier mit einem 0:3 her und brauchen diese kleinen Entscheidungen auf unserer Seite, dann summiert es sich einfach.“

Tuchel nannte im Anschluss einige Situationen, in denen er sein Team ungerecht behandelt sah. So auch die Situation in der 85. Minute, als der eingewechselte Aymeric Laporte Kingsley Coman von den Beinen holte.