"Für uns Spieler gibt es keine Ausreden mehr" - Kimmich, Tuchel & Ballack reagieren nach Bayern-Aus gegen City

Der FC Bayern um Joshua Kimmich schiebt vor allem Frust nach dem Champions-League-Aus gegen ManCity. Michael Ballack zeigt die Defizite auf. Coach Tuchel sieht aber auch Positives.

Kein Fußball-Wunder, kein Henkelpott: Der FC Bayern ist an seiner „Mission Impossible“ gegen Manchester City mit dem unersättlichen „Tormonster“ Erling Haaland gescheitert und hat unter Hoffnungsträger Thomas Tuchel auch den zweiten möglichen Pokal verspielt.

Das bittere 1:1 (0:0) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League nach lange guter Leistung bedeutete gegen die Elf von Rückkehrer Pep Guardiola das Aus für die Münchner Chancen-Wucherer.

„Wir hatten sie wieder am Haken - mehr am Haken als im Hinspiel“, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach Abpfiff bei DAZN. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir heute aufgetreten sind.“

SPORT1 fasst Stimmen und Reaktionen zusammen.

Thomas Tuchel (Bayern-Trainer): „Wir hatten sie wieder am Haken, noch mehr als in Manchester. Aber wir haben in 180 Minuten gleich gar nichts bekommen, als Verstärkung, als Mutmacher. Um es dann wirklich dann rumzudrehen. Wir haben überhaupt kein Spielglück gekriegt, in keiner Phase der beiden Matches. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Zwei konnten das Niveau nicht halten. Das waren Platz und Schiedsrichter. Ansonsten war es top. (...) Im Moment ist City das Maß aller Dinge. Die spielen in der besten Liga, mit der besten Form. Die machen das seit sieben Jahren.“

Michael Ballack (Ex-Bayern-Profi und DAZN-Experte): „Sie haben im Laufe des Spiels gemerkt, dass nicht mehr drin war, sie sind an ihre Grenzen gestoßen. Sie haben es probiert, Vieles aber im letzten Drittel, was sonst selbstverständlich ist, dabei auch den Überblick zu haben, das ist einfach nicht da. Es reicht einfach nicht. (…) Aber sie wollen Deutscher Meister werden, und dieses Ziel müssen sie nun auf die Reise mitnehmen. (...) City hat im ersten Spiel ein Zeichen gesetzt, das hat Spuren hinterlassen. (...) Das Problem steckt tiefer, nicht nur an der Oberfläche, warum die Spieler zum jetzigen Zeitpunkt der Saison noch nicht der Form sind, in der sie sein sollten.“

„Es fehlt einfach etwas, das Engagement ist da – aber es fehlt etwas. Bei jedem ist das so ein Tick Selbstverständnis. Auch Upamecano ist für mich immer noch der Unsicherheitsfaktor, der so einen Bock drin hat. Die Automatismen im Spielaufbau, es macht sich an so vielen vielen Kleinigkeiten bemerkbar.“

„So ein Verein ist ein komplexes Gebilde. Das geht beim Trainer los, der die Mannschaft zu Höchstleistungen formen muss. Da gab es einen Wechsel, und der kam nicht von ungefähr. Das sollten die Verantwortlichen noch mal deutlich kommunizieren, warum sie sich getrennt haben. Wir haben ja auch das Banner in der Fankurve gesehen. Das muss man klar analysieren, damit man Ruhe hat und die Leute das auch verstehen. Und damit Thomas (Tuchel, Anm. d. Red.) seine Arbeit frei gestalten kann.“

Joshua Kimmich (Bayern-Spieler): „Wir wollten unbedingt in der ersten Halbzeit in Führung gehen, hatte einige gute Chancen. Es ist sehr ärgerlich, dass wir das 1:0 nicht gemacht haben aufgrund der Torchancen. (...) Wenn man beide Spiele betrachtet, lag es nicht am Willen. Wir haben in beiden Spielen, 25, 30 Minuten nicht gut gespielt. Sowohl heute als auch im Hinspiel waren wir nicht die schlechtere Mannschaft. Wir gehen trotzdem deutlich raus, weil wir es im Hinspiel verbockt haben. Dem sind wir heute hinterhergelaufen. Ich würde auch nicht sagen, dass es heute ein Wunder gebraucht hätte. Es ist realistisch gewesen, dass wir drei Tore schießen, wenn man die Chancen sieht - aber dann muss man die Tore auch machen.“

Ob der Trainer-Wechsel Einfluss auf die mentale Balance der Bayern-Spieler hatte:

„Das weiß ich nicht. Es ist schwierig zu sagen, was mit einem anderen Trainer passiert wäre. Ich glaube, dass wir von Thomas Tuchel noch sehr profitieren werden. Es ist für ihn natürlich auch eine schwierige Situation. Er kommt hierher, wir haben direkt sehr wichtige Spieler, da ist er von uns Spielern auch extrem abhängig. Für uns Spieler gibt es keine Ausreden mehr, wir können es nicht auf den Trainer oder sonst irgendwas schieben. Am Ende des Tages sind wir diejenigen, die auf dem Platz stehen und es richten müssen. Wir werden weiter jetzt mit dem neuen Trainer arbeiten - und ich glaube, dass das gut wird.