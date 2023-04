Champions League: "Führungspolitik hinterfragen!" Deutliche Fan-Kritik an Bayern-Bossen

Deutliche Worte der Fans in Richtung Führungsetage!

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League kommt der FC Bayern gegen Manchester City in der heimischen Allianz Arena nicht über ein 1:1 hinaus und verpasst damit nach dem 0:3 in Manchester das Halbfinale.

Neben dem sportlichen Aus müssen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters auch mit Kritik aus der Fankurve auseinandersetzen. „Ziele dürfen verfehlt werden, Werte nicht! Führungspolitik hinterfragen!“, brachte die Südkurve ihre Unzufriedenheit über das Verhalten des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. via Banner in der Schlussphase zum Ausdruck.