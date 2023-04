LeBron-James-Retter Rui Hachimura - der unwahrscheinliche Held der Los Angeles Lakers

Hachimura bei Wizards unglücklich

Wertschätzung als Basketballer wichtig

Auf Klubsuche stellte er Forderungen an den künftigen Arbeitgeber: „Ich will an einen Ort, an dem mein Spiel geschätzt wird. Ich will an einen Ort, an dem man an mich glaubt und ich einfach ich sein kann. Das ist mein Ziel.“