Champions League & FC Bayern: Ballack mit Gnabry-Andeutung - "Wenn man um einen Vertrag kämpft, dann ..."

Michael Ballack überrascht vor dem Bayern-Rückspiel-Hit gegen ManCity in der Champions League mit einem Statement zu Serge Gnabry. Der frühere FCB-Star spielt dabei auch auf eine Vertragsverlängerung an.

Michael Ballack hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel -Knaller des FC Bayern in der Champions League gegen Manchester City ( Liveticker ) mit Aussagen über Serge Gnabry aufhorchen lassen.

„Er war letztes Jahr schon besser drauf. Ich weiß nicht, ob das mit seiner Vertragsverlängerung zu tun hat“, sagte der frühere Nationalspieler und FCB-Profi kurz vor Partiebeginn als Experte am DAZN -Mikrofon.

Gnabry nicht in Topform bei Bayern

Gnabry war auf dem Platz mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten oftmals vieles schuldig geblieben, hatte unter anderem auch im Januar mit einem Trip nach Paris zur Fashion Week mächtig Kritik geerntet.

Auch in der Königsklasse wirkte der Offensivmann zuletzt blass.

Woher die Formschwäche Gnabrys rühre, der im Rückspiel gegen City anders als im Hinspiel in der Startelf fehlte, vermochte Ballack indes nicht zu sagen: „Ob das an der Fitness oder an anderen Dingen liegt, kann ich aber aus der Ferne nicht zu 100 Prozent beurteilen.“