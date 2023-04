Ringen: Wendle und Paruszewski kämpfen um EM-Bronze

Annika Wendle und Sandra Paruszewski haben am dritten Tag der Europameisterschaften in Zagreb den Einzug ins kleine Finale geschafft.

Die Freistilringerinnen Annika Wendle und Sandra Paruszewski haben am dritten Tag der Europameisterschaften in Zagreb den Einzug ins kleine Finale geschafft. Wendle erreichte in der Klasse bis 55 kg ebenso den Kampf um Bronze wie Paruszewski in der Klasse bis 59 kg. Die Medaillen werden jeweils am Donnerstag vergeben.