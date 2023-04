NBA: Bitter Pille für Trae Young! Kollegen watschen Shootingstar ab

In der NBA stehen die Atlanta Hawks in der Serie gegen die Boston Celtics mit dem Rücken zur Wand. Es ist nicht die einzige schlechte Nachricht für Trae Young.

Der Point Guard der Atlanta Hawks, der aktuell in der First-Round-Serie gegen die Boston Celtics mit 0:2 hinten liegt, wurde in einer Umfrage von The Athletic zum am meisten überbewerteten Spieler der NBA gewählt.