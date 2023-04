Niemeier unterliegt in Stuttgart Rybakina

Jule Niemeier hat den Schwung des Erfolgs mit den deutschen Tennis-Frauen nicht auf die Tour mitnehmen können. Die 23 Jahre alte Hoffnungsträgerin aus Dortmund unterlag in Stuttgart in der ersten Runde der Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan 5:7, 3:6. Für Niemeier, die sich im vergangenen Jahr in den Vordergrund gespielt hatte, endete damit ihr sechstes WTA-Turnier in Serie nach ihrem Auftaktmatch.