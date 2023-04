Bittere Diagnose für Ex-Bayern-Talent Adrian Fein - Stoffwechselerkrankung & lange Pause wie Mario Götze

Erst jetzt wird bekannt: Adrian Fein wird aus gesundheitlichen Gründen in Rotterdam ausgebremst. Der 24-Jährige ist nicht der erste ehemalige Profi des FC Bayern, der unter der nun diagnostizierten Erkrankung leidet. Erinnerung kommen an Mario Götze auf.

„Adrian wird nun von einem Kollegen in einer Uniklinik in Nordrhein-Westfalen behandelt. Diese Behandlung wird voraussichtlich sechs Monate dauern“, fügte der Mediziner an.

Fein schaffte Durchbruch beim FC Bayern nicht

Auch deshalb blicken sowohl Fein als auch Murrisch, der ebenfalls Götze behandelt hatte, optimistisch in die Zukunft: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Adrian anschließend wieder zurück zu seiner Form findet und wieder Fußball spielen wird“, so der Arzt.

Er habe bereits „seit längerer Zeit“ gemerkt, dass sein Körper „nicht ganz so mitmacht, wie es sein müsste“, wird Fein in der tz zitiert - und ist nun froh, die Erklärung dafür zu kennen. „Ich befinde mich in optimaler ärztlicher Betreuung und freue mich, bald wieder mein volles Potenzial auszuschöpfen und auf den Platz zu bringen“, so der gebürtige Münchner