Teamkollege tot! Deutscher XFL-Spieler tief geschockt

Der plötzliche Tod von Chris Smith hat seine Spuren in der Football-Welt hinterlassen.

Unter anderem verabschiedeten sich die Cleveland Browns, wo Smith eineinhalb seiner insgesamt acht Jahre in der NFL verbracht hatte, von einem „der nettesten Menschen, Mannschaftskameraden und Freunde, die wir in der Organisation hatten“.

Auch Dominik Eberle, der Smith bereits von seinen NFL-Stationen bei den Las Vegas Raiders und Houston Texans kannte und nun bei den Seattle Sea Dragons in der XFL erneut mit Smith in einem Team spielte, zeigte sich von diesem Verlust tief getroffen.

„Er war der beste Vater für seine Kinder und meine Gedanken sind mit ihnen und seiner Mutter“, sagte er im Gespräch mit ran . „Er war immer hilfsbereit. Und auch wenn er nicht am Lachen war, hat er immer versucht, über gute Ereignisse zu reden“, beschrieb er den Verstorbenen und fügte hinzu: „Er zog aus jeder noch so schlechten Lage etwas Positives. Er redete auch immer über seine Familie. Ich kenne niemanden, der ihn nicht mochte oder etwas Negatives über ihn zu sagen hatte. Ein echtes Vorbild.“

Besonders betroffen macht ihn das plötzliche Ableben seines Teamkollegen. Zwar habe dieser am Mittwoch noch verkündet, dass er sich nicht wohlfühle, aber „wir dachten, es wäre was kleines“. Als er jedoch für das Spiel ausfiel, sei dem Team klargeworden, dass es etwas Ernsteres sei. Nach dem Spiel sei er dann im Bett aufgefunden worden. „Er war nicht bei Bewusstsein. Es hat etwas gebraucht bis wir merkten, er ist verstorben.“

Eberle: „Smith wird immer Teil des Teams sein“

Auch Dwayne Johnson reagiert auf Smith-Tragödie

Aber nicht nur in Seattle wird Smith unvergessen bleiben, die ganze XFL trauert um den Defensive End. Dwayne Rock, Mitbesitzer der Liga, zeigte sich via Twitter ebenfalls „untröstlich“, nachdem er die Nachricht erfahren habe. „Unser gesamtes XFL-Universum sendet Liebe, Licht und Kraft an die Familie Smith.“