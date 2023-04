Pogacar gewinnt Fleche Wallone - Ardennen-Triple möglich

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar bleibt in diesem Frühjahr weiter kaum zu bezwingen und steht vor dem historischen Gewinn des Ardennen-Triples. Der Slowene vom Team UAE Emirates setzte sich am Mittwoch auch beim 87. Fleche Wallone durch, es war der zwölfte Sieg im 18. Saisonrennen des 24-Jährigen.

Pogacar forcierte mit seinen Helfern erst rund sechs Kilometer vor dem Ziel das Tempo, an der Mur de Huy wurde dann auch der letzte Ausreißer geschluckt. Am steilen Anstieg zog Pogacar, der am Sonntag zu Beginn der Ardennen-Woche das Amstel Gold Race gewonnen hatte, unwiderstehlich an seinen Konkurrenten vorbei, keiner konnte folgen.