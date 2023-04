Saint-Gilloise will auch Leverkusen bezwingen

Sie könnten der deutsche Europapokal-Albtraum werden: Union Saint-Gilloise hat im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL ) die Chance, nach Union Berlin auch Bayer Leverkusen aus der Europa League zu werfen. „Das Hinspiel-Ergebnis war wirklich gut für uns. Natürlich dürfen auch wir Tagträume vom Europa-League-Titel haben“, sagte Union-Sportdirektor Chris O‘Loughlin in der Donnerstagsausgabe der Mediengruppe Münchner Merkur/tz .

Im Hinspiel hatte der belgische Tabellenzweite in Leverkusen ein 1:1 erkämpft. „Aber das Rückspiel wird hart. Leverkusen hat eine sehr starke Mannschaft“, so O‘Loughlin. Die Ausgangslage ist ähnlich wie im Achtelfinale: Auch dort spielte Saint-Gilloise in Berlin remis (3:3), gewann das Rückspiel vor heimischen Publikum dann in beeindruckender Art und Weise mit 3:0.