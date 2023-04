Anzeige

Neuer FIFA-Skandal? Theorie soll beweisen, warum eure Spieler in FUT mit der Zeit schlechter werden Beweis für FIFA-Verschwörung gefunden?

Die Entdeckung eines Twitter-Users hat für Wirbel innerhalb der FIFA-Community gesorgt. Der Fund soll angeblich eine der Verschwörungstheorien rund um die beliebte Fußball-Simulation von EA Sports beweisen.

„Mit der Zeit werden die FUT-Karten aus dem eigenen Team immer schlechter“. Eine Verschwörungstheorie, von der jeder FIFA-Zocker entweder bereits einmal gehört oder sie sogar schon selbst erlebt hat. Doch was steckt dahinter?

Der Behauptung zufolge sollen besonders beliebte SBC-Spieler oder Meta-Karten, die lange in der Startelf des eigenen Vereins verweilen, irgendwann an Qualität verlieren und nicht mehr so stark bzw. überhaupt nutzbar sein wie zu Beginn. Ein Problem des eigenen Empfindens oder hat EA Sports seine Finger im Spiel?

Obwohl die FIFA-Community dem Publisher eine solche Vorgehensweise aufgrund daraus resultierender monetärer Vorzüge durchaus zutrauen würde, konnte die angebliche Schwächung bislang nie eindeutig nachgewiesen werden - doch das könnte sich jetzt geändert haben!

FIFA 23: Darum werden eure Spieler in FUT mit der Zeit schlechter

Am Montagabend teilte der Twitter-User „Quick_Rage FUT“ auf seinem Kanal eine Entdeckung mit der FIFA-Community, die der Diskussion um den vermeintlichen Qualitätsverlust neuen Zündstoff verlieh.

Der Nutzer bemerkte, dass sowohl in der Web App (PC Zugang), als auch in der Companion App (Handy Zugang) unter dem Reiter „Spielerbiografie“, der beim Auswählen einer Karte im Team-Menü erscheint, bei einigen Spielern eine Verletzung angegeben wird, obwohl augenscheinlich keine körperliche Beeinträchtigung vorliegt. In diesem Fall würde nämlich normalerweise das bekannte Symbol angezeigt werden, welches nur durch das Aktivieren einer Heilungskarte verschwindet.

Könnte es sich also hier tatsächlich um einen Beweis für die bekannte Verschwörungstheorie halten?

Ernstzunehmender Beweis oder nicht? FIFA-Community zeigt sich gespalten

Obwohl große Anteile der Community nicht gut auf Publisher EA Sports zu sprechen sind und derartige Entdeckungen regelmäßig genutzt werden, um dem eigenen Unmut erneut freien Lauf zu lassen, besteht keine Einigkeit hinsichtlich der Glaubhaftigkeit dieses angeblichen Beweises - eben auch, weil das bedeuten würde, dass genau der Entwickler, der sonst schon an Kleinigkeiten scheitert, hier eine ungewohnte technische Meisterleitung vollbracht haben müsste.

Die deutlich naheliegendere Erklärung wäre dementsprechend ein grafischer Bug, was im Falle der beiden Applikationen für FIFA 23 zumindest keine Seltenheit darstellt. Für „Quick_Rage FUT“, dem Begründer der Theorie, sieht die Sachlage dagegen nicht so eindeutig aus. Im Anschluss an seine Entdeckung hat er nach eigener Aussage mehrere Versionen des gleichen Spielers getestet - einmal mit einer versteckten Verletzung und einmal ohne.