Wegen UEFA-Kontakten: Zentralasien-Meisterschaft ohne Russen

Russlands Fußball-Verband will in der Auseinandersetzung mit der UEFA vorerst nicht auf eine Abspaltung setzen.

Russlands Fußball-Verband (RFU) will in der Auseinandersetzung mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) über die Teilnahme seiner Mannschaften am kontinentalen Spielbetrieb vorerst offenbar nicht weiter auf eine Abspaltung setzen. Laut RFU-Generalsekretär Maxim Mitrofanow hat der RFU eine Einladung für sein Nationalteam zur Meisterschaft des Zentralasiatischen Fußball-Verbandes (CAFA) im Juni in Usbekistan und Kirgistan abgelehnt.