Erster Saisonsieg für Kämna bei Tour of the Alps

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat bei der Tour of the Alps seinen ersten Saisonsieg gefeiert und Selbstvertrauen für den Giro d‘Italia getankt.

Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe triumphierte am Mittwoch bei der Bergankunft der 162,5 km langen dritten Etappe in Brentonico San Valentino.

"Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat. Der Angriff war meine einzige Option. Am Ende hat es für den Sieg gereicht, das zählt", sagte Kämna. Der frühere Giro-Sieger Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) führt die Gesamtwertung an. Kämna (+ 0:45) ist Sechster.

Die Tour of the Alps endet am Freitag. Bei der Italien-Rundfahrt (ab 6. Mai) will Bora-hansgrohe mit Wlassow um den Sieg mitfahren. Kämna ist als Co-Kapitän eingeplant. Titelverteidiger Jai Hindley startet für das deutsche Top-Team bei der Tour de France im Juli.