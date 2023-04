Frauen-Rekordspiel in Köln: 31.500 Tickets verkauft

Für das Zuschauerrekord-Spiel der Fußballerinnen des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag sind bereits 31.500 Tickets abgesetzt worden.

Das gaben die Kölner im Rahmen einer digitalen Medienrunde am Mittwoch bekannt. Die bisherige Bundesliga-Bestmarke von 23.200 Fans stammte vom Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und dem FC Bayern im vergangenen September.

Vize-Europameisterin Sara Doorsoun sieht den gut genutzten EM-Hype als Motor für den großen Zuspruch. "Man kann definitiv von einem Boom sprechen. Dieses Spiel ist auch sinnbildlich für das, was wir im Sommer erreicht haben", sagte die in Köln geborene SGE-Verteidigerin, die ein "heißes Spiel" erwartet. Der FC kämpft um den Klassenerhalt, die Eintracht will Platz drei für die Champions-League-Qualifikation verteidigen.