Champions League: FC Bayern vs. Manchester City LIVE im TV, Stream und Ticker

Volle Offensivpower? So könnte Bayern gegen City spielen

Showdown in der Münchner Allianz Arena!

Der FC Bayern empfängt Manchester City zum Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale. Nach der enttäuschenden 0:3-Klatsche im Hinspiel steht der deutsche Rekordmeister vor einer schier unüberwindbaren Situation, was auch Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz zusammenfasste.

Schließlich spricht vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN ) scheinbar alles gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister - allen Beschwörungen von Oliver Kahn zum Trotz. Die schwere Hinspiel-Hypothek, die an Wundern arme Historie der Königsklasse, der bärenstarke Gegner mit „Tormonster“ Erling Haaland und Rückkehrer Pep Guardiola - und erst recht die eigene Krise.

Champions League: Bayern vs. Manchester City

Der Kameruner absolvierte das Abschlusstraining zunächst beschwerdefrei und könnte den in Manchester vermissten Mittelstürmer verkörpern. Sadio Mané rückt nach seiner Suspendierung in der Bundesliga wieder in den Kader.