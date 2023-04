Hürzeler will auch gegen den HSV "unser Spiel durchziehen"

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli hat vor dem Stadtderby am Freitag einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft versprochen.

Trainer Fabian Hürzeler vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat vor dem Stadtderby am Freitag (18.30 Uhr) beim Hamburger SV einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft versprochen.

Hürzelers Truppe hatte am vergangenen Wochenende nach zehn Siegen hintereinander unter seiner Regie mit 1:2 gegen Eintracht Braunschweig die erste Rückrundenniederlage kassiert. „Jetzt geht es darum, den Ärger darüber in positive Energie zu verwandeln“, sagte Hürzeler. Bei einem Sieg gegen den HSV würden die Kiezkicker bis auf drei Punkte an Relegationsplatz drei heranrücken.