Gewichtheben: Lang holt EM-Bronze

Max Lang (30) hat bei den Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan für die erste Medaille der deutschen Gewichtheber gesorgt. Der Europameister von 2021 holte sich in der Gewichtsklasse bis 73 kg am Dienstagabend im Stoßen die Bronzemedaille. Bei seinem besten Versuch schaffte der in Calw geborene Lang 185 kg. Besser waren nur der Türke Yusuf Fehmi Genc und der Spanier David Sanchez.