Bundesliga: So viel soll Trainer Pal Dardai bei Hertha BSC verdienen

Mischung aus Jugend und Erfahrung: So will Dardai die Hertha retten

Pal Dardai ist Herthas letzte Chance auf den Verbleib in der Bundesliga. Das hat aber auch seinen Preis. Trotz Retter-Prämie kommt Hertha einem Bericht zufolge noch günstig davon.

Hertha BSC kommt der jüngste Trainer-Wechsel offenbar gar nicht so teuer zu stehen.

Ex-Trainer Sandro Schwarz wurde am Sonntag von Pal Dardai abgelöst . Er soll den Bundesliga-Letzten vor dem Abstieg bewahren.

Laut Bild -Informationen bekommt der 47-Jährige im Falle eines Verbleibs in der Bundesliga sogar eine dicke Erfolgsprämie. Diese liegt demnach im sechsstelligen Bereich. Zusätzlich sind für die noch offenen sechs Liga-Spiele sowie zwei Relegationsspiele 500.000 Euro für den Ungarn angesetzt.

Hertha kommt mit Dardai günstig davon

Schwer zu glauben, aber Hertha spart damit sogar an Dardai - zumindest im Vergleich zu Kult-Trainer Felix Magath. Dieser verdiente insgesamt nämlich 1,5 Millionen Euro in seiner Hertha-Zeit.

Vergangene Saison rettete er die Alte Dame in neun Spielen und der Relegation gegen den HSV vor dem gefürchteten Abstieg in die zweite Liga. Seine Bezahlung setzte sich zusammen aus 500.000 Euro Festgehalt plus einer Million Euro Retter-Prämie.