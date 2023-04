Bochum: Kaenzig spricht sich für Bundesliga-Investor aus

Kaenzig sieht Vorteile in möglichem Investoren-Einstieg © FIRO/FIRO/SID

Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung beim VfL Bochum, hat sich für Investoren in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Diese müsse "wachsen, um den Klubs ausreichend Geld zur Verfügung stellen zu können", sagte Kaenzig der Sport Bild: "Im Ausland finanzieren die Klubbesitzer neue Trainingszentren, Akademien und attraktive Spieler. Das muss bei uns kompensiert werden."

In der Debatte um einen Liga-Investor gehe es "nicht um internationale Titel, sondern um die Qualitätssicherung in der Bundesliga", erklärte Kaenzig: "Es sollte uns gelingen, die größten Talente und besten Spieler einen Tick länger in der Liga zu halten." Sollte dies nicht gelingen, "werden bald auch die besten Leute neben dem Platz abgeworben". Die niederländische und portugiesische Liga seien "Exportligen" geworden, sagte Kaenzig: "Das soll für die Bundesliga nicht gelten."